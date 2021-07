Бедные и послушные

Наши доходы падают, а вера в государство растет.

«Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?» — такой вопрос задали аналитики Росстата в ходе масштабного исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год (в опросе участвовало более 100 тысяч семей).

Меньше всего денег нужно было семьям, «состоящим только из пенсионеров» — для них минимальным доходом было 41 200 рублей в месяц. Чтобы «свести концы с концами» больше всего требовалось семьям с детьми-инвалидами — 88 400 рублей. Чуть меньше просили просто «многодетные семьи» — 84 900 рублей, а «молодые семьи без детей» оценили свои минимальные расходы в 75 500 рублей в месяц.

В результате, как сказал Росстат «средней российской семье» нужно минимум 60 900 рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами». Два года назад для решения той же задачи домохозяйству хватало 58 400 рублей. По мнению Росстата, раньше было хуже. В 2016 году трудности с деньгами испытывали 84,6% семей, в 2018 году — 79,5%.

По итогам 2020 года, «показатели улучшились» — финансовые затруднения испытывают 75,7% российских семей, легко «сводят концы с концами» 24,3%.

Если двоим нужно 60 000 в месяц, значит, одному должно хватать и 30 000 (это не совсем так, но не будем мелочны). Логично предположить, что это и есть тот самый «настоящий» минимальный размер оплаты труда (или прожиточный минимум), на который можно «минимально» существовать. Напомним, официально МРОТ в РФ составляет в 2021 году 12 792 рубля или 172 доллара.

В рамках опроса люди не просят для себя ничего запредельного: в восточноевропейских странах с сопоставимым подушевым ВВП «минимальная работа» оценивается дороже раза в полтора. Это не значит, что в этих странах «высокий» МРОТ. Это значит, что в РФ прожиточный минимум выглядит подозрительно «низким».

В поисках справедливой зарплаты

Если мы согласимся, что 30 000 рублей это «минимальная зарплата», позволяющая сводить концы с концами, то какой тогда должна быть зарплата «обыкновенная»?

Ответ можно, к примеру, найти в исследовании страховой компании «Сбербанк Страхование», проведенном в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографический состав их населения. Согласно его результатам, для обретения «финансовой независимости» большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74 900 рублей. (В столицах этот показатель выше — жители Москвы оценивают необходимую зарплату в 104 400 рублей, петербуржцы — в 98 500 рублей.)

В пересчете на валюту — от тысячи долларов до тысячи евро — не самые высокие европейские заработки. Но в три раза выше «желаемого МРОТ». И примерно в пять раз выше «официального» МРОТ в России. Не много ли хотят люди?

Нет, совсем не много. Такое соотношение «зарплаты» и «прожиточного минимума» полностью согласуется с данными российских ученых, представляющих Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты РФ. В статье «Уровень благосостояния трудоспособного населения как концентрированное выражение качества трудовой жизни», опубликованной журналом «Мир новой экономики» (издается Финансовым университетом при Правительстве РФ), говорится следующее:

«…если размер средней заработной платы (СЗП) превышает прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного населения меньше чем в 2 раза, это может позволить наемному работнику лишь влачить жалкое существование на уровне удовлетворения только собственных физиологических потребностей.

Если данный показатель составляет от 2 до 3 раз, это несколько расширяет так называемый «коридор возможностей» и потенциально содержит некоторый ресурс хотя бы для простого воспроизводства рабочей силы на минимальном уровне. Но качество трудовой жизни (КТЖ) при таком размере средней заработной платы все равно следует считать низким.

…только при соотношении СЗП и ПМ, равном 3–5 раз, можно говорить о наличии некоторого социально обоснованного экономического ресурса для осуществления простого воспроизводства рабочей силы, предполагающего в перспективе рождение и воспитание хотя бы одного ребенка.

…только при соотношении СЗП и ПМ свыше 5 раз может быть создан необходимый «стартовый капитал» для расширенного воспроизводства рабочей силы, что позволит оценивать КТЖ с более высоких позиций…»

То есть в желании человека получать зарплату в 3–5 раз выше «официального» (и сильно заниженного МРОТ) правительственные эксперты не видят ничего необычного.

Но как же «рентабельность» отечественного бизнеса, которая так тревожит российских министров — они, бывало, даже объясняли, каким образом снижение зарплат означает рост производительности российских производителей?

А кто сказал вам, что низкие зарплаты людей — синоним конкурентоспособности ваших предприятий? Это кажется интуитивно очевидным, но экономисты с этим не согласятся. Например, Джанет Йеллен, нынешний министр финансов США, одна из самых авторитетных исследователей «экономики труда», в свое время доказала чрезвычайно интересную гипотезу — каждый человек точно знает, сколько стоит именно его труд «на самом деле». И если работодатель платит ему меньше этой справедливой цены, человек работает меньше и хуже.

Фото: Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС

«Желаемую сумму зарплаты» можно вычислить и другим способом.

«Известия» приводили данные опроса НПФ Сбербанка «Сколько надо денег пенсионеру для комфортной жизни?» Медианное значение получилось 45 600 рублей, а от города к городу картина выглядела так: Москва — 65 100 рублей, Петербург — 55 400 рублей, Рязань — 38 500 рублей.

Но это «желаемая пенсия», скажете вы. А при чем тут «желаемая зарплата»?

Согласно конвенции Международной организации труда (МОТ), ключевой параметр в пенсионном обеспечении — так называемый «коэффициент замещения, который должен быть не менее 40% от утраченного заработка (0,4). То есть если вы получали зарплату в 100 рублей, пенсия не может быть ниже 40 рублей, утверждает МОТ.

Разделив желаемую «медианную пенсию» на 0,4, мы получим 114 000 рублей — чуть больше «желаемой зарплаты», но не намного — 1200 евро.

Обычная средняя зарплата для стран, в которых уровень подушевого ВВП сопоставим с российским уровнем.

Около 1000 евро для РФ это, видимо, и есть средняя «справедливая зарплата», о которой писала Джанет Йеллен, и занижение которой оборачивается потерями производительности труда, а не ростом.

Денег хватит на еду

Пока что зарплату россиян справедливой назвать трудно.

ЮНИСЕФ в своем докладе The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 настаивает, что 400 тысяч жителей РФ находятся в группе «экстремальной уязвимости» по продовольственной безопасности. В эту категорию, согласно методологии ЮНИСЕФ, попадают те, кто вынужден ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.

Еще 8,8 миллиона россиян, по данным ЮНИСЕФ, находятся в группе «умеренной» уязвимости». Им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и употребляя продукты низкого качества.

Что, в РФ у людей нет денег на еду?

Есть, но по отношению к доходам еда стоит дорого. Как сообщало РИА «Новости», со ссылкой на исследование Аналитического центра университета «Синергия» (данные июня 2021 года), только 8,8% жителей тратят на еду не более 20% своего бюджета, а 14,8% россиян расходуют на продукты примерно 33% дохода.

Зато для 60,4% россиян оплата питания забирает примерно 50% ежемесячного дохода. Ну а 16% респондентов «работают за еду» — у них на питание уходит почти весь заработок.

Дальше будет дороже — 77,1% респондентов считают, что в ближайший месяц продуктовые цены продолжат расти, 21,5% жителей надеются, что стоимость продуктов не изменится, и только 1,4% опрошенных считают, что цены снизятся. По данным Росстата, на конец июня темпы роста цен на продукты достигли 8,7% и вышли на пик за шесть лет, а по отдельным товарам рост стал двузначным или кратным.

Абсолютные цифры доходов, которые публикует Росстат, тоже не внушают оптимизма.

Так, лишь 6,4% населения имеют доход от 75 000 рублей в месяц, в то время как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч.

Больше половины россиян — 53,7% — живут на сумму меньше 27 000 рублей в месяц, или $12 в день. 34,5% — каждый третий — имеет доход до 19 000 рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или $8,4 в день.

Каждый пятый — 20,4% — получает до 14 000 рублей, или $6,2 в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 000 рублей в месяц.

Фото: Александр Алпаткин / ИТАР-ТАСС

Что тревожит россиян?

Нехватка денег в сочетании с ростом цен раздражает людей. В новейшей коллективной монографии «Социальное государство и гражданское общество в условиях реализации национальных проектов», изданной Институтом социально-политических исследований РАН (ИСПИ), читаем: «Результаты социологического исследования показали, что тревожность гражданского общества в сентябре 2020 года по поводу своего экономического положения оставалась на довольно высоком уровне… Доминирующей тревогой массового сознания являлась «дороговизна жизни» (61%). За ней со значительным отрывом следовали «экологическая обстановка» (39%), «безработица» (34%), «повышение цен на продукты питания» (32%), «повышение тарифов на услуги ЖКХ» (31%)…

Далее структура тревожности сложилась следующим образом: «разделение общества на богатых и бедных» (29%), «произвол чиновников» (28%), «безопасность близких» (25%), «страх перед будущим» (19%), «преступность» (17%), «ухудшение положения пенсионеров в обществе» (16%)…»

Но и те, у кого есть деньги, начинают ограничивать себя в расходах. По данным исследовательской компании NielsenIQ, опубликованным «Коммерсантом», сокращают свои траты — 71% россиян. В частности, 68% экономят на развлечениях, 67% — не торопятся обновлять гардероб, 61% — сокращают походы в рестораны, 54% — отказывают себе в отпуске, а 41% — выбирают дешевые бренды.

Логично было бы предположить, что российские начальники, узнав от ситуации с доходами граждан, сосредоточатся на решении их социальных проблем? Тем более, что деньги у них есть — по итогам первого полугодия власти собрали 11,264 триллиона рублей налогов и сборов — на 2,1 триллиона, или 23% больше, чем годом ранее, следует из статистики Минфина.

Бесперспективное население

Нет, вопреки официальной риторике, расходы на социальную поддержку людей сокращаются второй месяц подряд: в июне они оказались на 9% меньше майских и на 26% ниже, чем в 2020 году. За шесть месяцев на социальную политику бюджет потратил 3,046 триллиона рублей — на 149 млрд (4,8%) меньше, чем годом ранее.

Да и люди в заботу со стороны власти, кажется, тоже не очень верят — в монографии «Социальное государство…» мы читаем: «…В сентябре 2020 года 36% россиян считали, что государство выражало и защищало в первую очередь интересы «богатых». По мнению 28% граждан, государство выражало интересы «государственной бюрократии», 29% респондентов убеждены в защите государством интересов «всех жителей России», 4% — «средних слоев». Только лишь 1% россиян считали, что российское государство защищало интересы «бедных слоев». Затруднились ответить на вопрос 25% россиян».

И что, из всего перечисленного выше, можно сделать вывод, что бедные и «ограниченные в средствах» граждане недовольны социальным расслоением, своим материальным положением и действиями государственной бюрократии, которая не выражает их интересы?

Нет, ничего подобного! Люди в большинстве всем довольны (и чем дальше, тем больше довольны), и возражать начальству не собираются, объясняют социологи ИСПИ РАН.

«…за годы мониторинга в сентябре 2020 года зафиксировано наименьшее число граждан, которые считали, что сегодня российское государство выражает и защищает интересы «богатых», «государственной бюрократии» и «средних слоев». В то же время наблюдалось наибольшее количество россиян, затруднившихся ответить на вопрос…»

При этом растет число людей, считающих, что государство действует в их интересах: «…в сентябре 2020 года, по сравнению с июнем 2019 года, сократилось число граждан, считавших, что сегодня российское государство выражает и защищает интересы «богатых», «государственной бюрократии», на 10 п.п. и на 7 п.п. соответственно.

Одновременно зафиксирован рост количества россиян, утверждавших, что государство является выразителем интересов «всех жителей России» (на 8 п.п.)».

И свою лояльность люди готовы доказать делом: «За все годы мониторинга в сентябре 2020 года зафиксировано наименьшее число россиян, готовых подписать обращение к властям, участвовать в забастовках и акциях протеста в защиту своих интересов». Исследователи уточняют масштаб этого меньшинства. «Менее десяти процентов респондентов … готовы подписать обращение к властям…». Пятая часть россиян сказали, что ничего не будут делать в защиту своих интересов.

Тем более, пишут социологи, в сентябре 2020 года 73% россиян утверждали, что «большинство из нас не могут повлиять на политические процессы в стране». Только 11% высказали точку зрения о том, что «большинство из нас могут повлиять на политические процессы». Затруднились ответить 16% респондентов.

Поэтому власти, сокращая масштабы социальной поддержки, действуют совершенно логично. Зачем же в ситуации такой демонстративной лояльности людей тратить на них лишние деньги, рассуждает начальство?

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

