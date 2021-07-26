Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родители во второй раз

У 39-летней Кирстен Данст и ее супруга, 33-летнего Джесси Племонса родился второй ребенок! Инсайдеры уверяют, что это мальчик и он появился на свет в начале июня, однако имя ребенка пока неизвестно. Сами родители информацию еще не подтвердили, правда, на днях актрису все же заметили на прогулке с коляской. До этого последний раз папарацци сфотографировали Кирстен, выходящей из своего автомобиля в городе Бербанк, Калифорния, 2 июня. На кадрах актриса в джинсовых шортах и черной рубашке-оверсайз, однако круглого живота уже нет.

Кирстен Данст, 2 июня

Напомним, свою вторую беременность актриса решила обнародовать с обложки специального номера глянцевого журнала W Magazine в конце марта. Компанию на обложке ей составили Эль Фаннинг и Рашида Джонс. Кирстен позировала для журнала на последних сроках беременности в полупрозрачном кружевном платье Rodarte. Продюсером фотосессии выступила София Коппола. С ней актриса дружна много лет — в частности, именно Коппола впервые сняла Данст в полнометражном фильме “Девственницы-самоубийцы”. На тот момент Кирстен было 16 лет.

Напомним, Кирстен Данст и Джесси Племонс вместе с 2016 года, они познакомились на съемочной площадке сериала “Фарго”. Спустя год влюбленные обручились, а в 2018 году у них родился первенец — сын Эннис Говард. Актриса рассказывала в интервью журналу Marie Claire, что тогда, по ее мнению, наступил идеальный период для рождения ребенка и перерыва в работе:

Я не принадлежала к числу тех людей, которые постоянно твердят “мне нужен ребенок!”, до тех пор, пока не родилась моя крестная дочь. Я так люблю ее! Это чувство… ты даже не можешь его представить, оно открывается тебе только после рождения детей. Прошлой ночью я укладывала ее спать, а на утро она спросила у своей мамы: “Где Кики?” Мне просто нравится любить. Хочу испытать то же со своими детьми.

Спустя год после родов она публично рассказала о материнстве на пресс-конференции ассоциации телевизионных критиков:

Я все время чувствовала себя усталой. Сидеть дома с ребенком оказалось моей самой трудной работой. Поэтому я согласилась на роль в комедии “Как стать Богом в Центральной Флориде”. Это было долгожданной сменой темпа жизни. Я просто сказала свекрови (в мое отсутствие она следит за сыном) “пока” и выдохнула.

Кирстен Данст и Джесси Племонс