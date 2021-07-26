“Метинвест” покупает обанкротившийся Днепровский меткомбинат за рекордные 9,17 млрд грн

Заявки принимались до 25 июля, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на него подали только одну заявка, победителя определили без торгов.

Арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил на торги ПАО “ДМК” по начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился в процессе санации в рамках банкротства. В “Метинвесте” подчеркнули, что без этой сделки завод ожидала остановка и закрытие.

Контекст:

20 мая 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил группе компаний “Метинвест” приобрести ДМК. Субъекты хозяйствования, входящие в группу “Метинвест”, являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

При этом АМКУ обязал группу “Метинвест” в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет. Группа “Метинвест” заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК. Согласно заявлению компании, АМКУ вынес на обсуждение устаревшие ограничения.

“Для участия в торгах “Метинвест” направил обращение в АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК. Группа “Метинвест” считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки затянутыми, а отношение к группе предвзятым”, – напоминают в пресс-службе группы.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролировала корпорация “ИСД”.

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