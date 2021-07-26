 

“Метинвест” покупает обанкротившийся Днепровский меткомбинат за рекордные 9,17 млрд грн

26.07.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заявки принимались до 25 июля, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на него подали только одну заявка, победителя определили без торгов.

Арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил на торги ПАО “ДМК” по начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился в процессе санации в рамках банкротства. В “Метинвесте” подчеркнули, что без этой сделки завод ожидала остановка и закрытие.

Контекст:

20 мая 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил группе компаний “Метинвест” приобрести ДМК. Субъекты хозяйствования, входящие в группу “Метинвест”, являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

При этом АМКУ обязал группу “Метинвест” в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет. Группа “Метинвест” заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК. Согласно заявлению компании, АМКУ вынес на обсуждение устаревшие ограничения.

“Для участия в торгах “Метинвест” направил обращение в АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК. Группа “Метинвест” считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки затянутыми, а отношение к группе предвзятым”, – напоминают в пресс-службе группы.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролировала корпорация “ИСД”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Россия объяснила Азербайджану и Армении решение о запрете на ввоз томатов

22.06 / Зеленский заявил, что в Украине будут проводить полные медобследования для людей старше 55 лет каждые два года

21.03 / При обыске у губернатора Пензенской области нашли около 500 млн рублей

16.05 / Нетаньяху заявил, что ХАМАС «заплатит большую цену»

23.09 / Заявление Джонсона по ограничениям из-за COVID спровоцировало панику в Британии

15.06 / Первый проректор “Метинвест Политехники”: Под новые реалии университет будет готовить специалистов, максимально адаптированных к современному производству

10.09 / Танкер Delfi завели в нефтегавань Черноморска

22.08 / Сторонники Навального затравили врача из США за поддержку медиков в Омске

29.08 / Берлин запретил коронаскептикам выходить на протесты

19.05 / Губернатор Техаса запретил требовать носить маски в правительственных учреждениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика