 

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры – адвокаты

26.07.2021, 11:10, Новости дня
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“Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры. Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым […] своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора”, – говорится в сообщении.

Адвокаты отметили, что Мамедова отстранили от управления департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, а также департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили ему доступ к гостайне, сократили должность заместителя генпрокурора “и открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями”.

“Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которое использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий”, – заявили в “Миллер”.

Юристы подчеркнули, что Мамедов принял решение об отставке после 25 лет работы в прокуратуре.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4204102406343511

Контекст:

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, теперь работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства “департаментом войны” из-за каких-то секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая тоже была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы “нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне”.

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.

20 июля “Миллер” сообщил, что 7 июля Государственное бюро расследования открыло уголовное производство относительно Мамедова по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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