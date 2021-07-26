“Ужас. Прическа с макияжем…”, “Глаза по-разному накрашены”, “Как зефир”. В сети обсуждают новый образ Тины Кароль

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26.07.2021, 11:10, Новости дня
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“Тина Кароль на “Вечере премьер с Екатериной Осадчей”. Увидеть телеверсию концерта можно будет 22 августа на канале “1+1”, – говорится в посте.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Почему глаза по разному накрашены?” – спросила подписчица tina_karol12072021.

“Ужас. А прическа с макияжем…” – написала kiriichukdasha.

“Нежная и прекрасная, как зефир…” – отметила tatiana.ovcharenko.125.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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