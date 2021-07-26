 

В Украине в 99% проверенных деклараций чиновников обнаружили недостоверные данные – Opendatabot

26.07.2021, 11:10, Новости дня
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Как отмечает сервис, в 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило 1469 недостоверных деклараций – это самая большая цифра за последние четыре года. Всего в тот год НАПК проверило 1474 декларации.

Для сравнения, в 2018 году году было выявлено 469 недостоверных деклараций, а в 2017 – 141, проверки деклараций 2020 года продолжаются.

Контекст:

1 апреля в Украине завершилась подача ежегодных деклараций за 2020 год. Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

В июне НАПК сообщило, что в декларациях 60 чиновников нашло неточности. Среди них нардепы Вадим Новинский (внефракционный), Григорий Суркис (ОПЗЖ), Петр Порошенко (“Европейская солидарность”), Александр Дубинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (глава фракции (“Батьківщина”), Тарас Козак (ОПЗЖ), глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, депутат Киевского горсовета Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

23 июня в НАПК назвали имена чиновников с наибольшими суммами несоответствий в декларациях. Самое крупное несоответствие на тот момент было у начальника Киевского городского отдела государственной регистрации браков – 11,9 млн грн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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