 

В компании Xiaomi представят доступную версию флагманского смартфона

26.07.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На рынке появится доступная версия флагманской модели смартфона Mi 11T от китайской компании Xiaomi. Их компетентных источников стало известно, что конструкция мобильного аппарата будет построена на основе процессора Snapdragon 870.

Отличить более дешевый телефон от флагмана можно будет по маркировке, поясняют специалисты. Главным указателем является литера «Т» в названии. Итак, на полках магазинов будут одновременно выставлены Mi 10 и Mi 10T.

Инсайдеры, однако, пока не разглашают технические характеристики нового устройства. Предполагается лишь, что объем оперативной памяти здесь составит 6 Гб. Об остальных характеристиках можно будет узнать из последующих утечек или же на самой официальной презентации, которую в недалеком будущем проведет производитель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Киев счел российского актера Трубинера угрозой нацбезопасности Украины

26.03 / Японская компания извинилась за инцидент с ее судном в Суэцком канале

26.09 / В РФ выявили 7,5 тыс. новых случаев коронавируса

29.07 / Турция собралась ужесточить меры против коронавируса

27.01 / Платные камеры в СИЗО принесли почти 2,3 млн грн – Минюст Украины

22.07 / «Магнит» приобрел сеть магазинов «Дикси» за 87,6 млрд рублей

15.03 / Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией

31.05 / Стерненко сообщил, что его оправдали по одной из статей обвинения по делу о похищении человека

24.06 / В администрации Трампа допустили возможность продления ДСНВ

20.12 / Зеленский о поставке вакцины “Спутник V”: Все очень просто. Украина будет спасать своих людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика