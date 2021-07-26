В компании Xiaomi представят доступную версию флагманского смартфона

На рынке появится доступная версия флагманской модели смартфона Mi 11T от китайской компании Xiaomi. Их компетентных источников стало известно, что конструкция мобильного аппарата будет построена на основе процессора Snapdragon 870.

Отличить более дешевый телефон от флагмана можно будет по маркировке, поясняют специалисты. Главным указателем является литера «Т» в названии. Итак, на полках магазинов будут одновременно выставлены Mi 10 и Mi 10T.

Инсайдеры, однако, пока не разглашают технические характеристики нового устройства. Предполагается лишь, что объем оперативной памяти здесь составит 6 Гб. Об остальных характеристиках можно будет узнать из последующих утечек или же на самой официальной презентации, которую в недалеком будущем проведет производитель.