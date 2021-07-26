Впервые «Сбербанк России» зарегистрировал программу, созданную искусственным интеллектом

О важном событии в ИТ-отрасли сообщили специалисты «Сбербанка России». Здесь зарегистрирована первая отечественная компьютерная программа, полностью созданная искусственным интеллектом.

По словам разработчики из Sber AI, речь идет о приложении, получившем название Artificial Vision. Данная программа способна воспринимать визуальные сцены, анализируя пиксели изображения.

Программа работает нормально, однако на данном этапе возникают проблемы с определением авторских прав на нее. Пока принято считать правообладателем Sber AI. Однако в этом вопросе еще нужно поработать над юридическим оформлением, что станет возможным после изменения законодательства, говорят эксперты.