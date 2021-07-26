Toyota представила недорогой автомобиль с расходом топлива 2,8 л на 100 км

Новый автомобиль недорогого сегмента представила японская корпорация Toyota. Aqua, построенный на платформе TNGA-B, отличается расходом топлива 2,8 литра на 100 километров.

Современные автомобили становятся все более экологичными и экономными, так, глобальный рынок транспортных средств пополнился очередным произведениям японского автопрома. Toyota Aqua отличается сверхнизким расходом топлива и невысокой стоимостью, что должно обеспечить ей успех у покупателей. Основой автомобиля стала платформа TNGA-B, ранее уже хорошо показавшей себя на примере модели Toyota Yaris.

«Водное» название у модификации будет только на рынке Японии, в международные же продажи машина поступит с названием Prius c. Основным преимуществом транспортного средства представители Toyota называют невысокий расход топлива, на сотню километров тратится только 2,8 литра. Силовая установка с 1,5-литровым мотором на бензине M15A-FXE развивает мощность до 91 лошадиных сил. Электродвигатель Toyota Aqua 2022 способен «выдать» 80 «лошадей». Базовая версия имеет только передний привод, тогда как в старшей модели он был полным. При этом авто принадлежит к категории доступных по цене, его стоимость составляет 18 тысяч долларов США.

Кроме названных выше «фишек» новинка от японской компании получила также систему для адаптивного круиз-контроля, также предусмотрел производитель опции удержания в полосе, отслеживания слепых зон и функцию встроенного помощника при парковке. Предусмотрена и поддержка Apple CarPlay, а в багажном отделении разработчики установили розетку для подключения электрооборудование. Колёсная база машины, по сравнению с Yaris, больше и достигает 2,6 метра при высоте авто в 1485 миллиметра. Длина и ширина Toyota Aqua 2022 составляют соответственно 4050 и 1695 миллиметра. Благодаря такой оптимизации габаритов удалось придать большую вместительность салону. Внутри него владельца ожидает виртуальная панель приборов, с большим 10,5-дюймовым сенсорный дисплеем мультимедийно-развлекательной системы.

Источник: www.ixbt.com