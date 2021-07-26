В Москве протестируют систему электронного голосования

В конце недели в Москве пройдет тестирование системы электронного голосования. 29 и 30 июля специалисты проверят готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к внешним воздействиям, а также будет опробована функция отложенного решения.

Принять участие в тестировании онлайн-системы смогут все жители российской столицы, достигшие совершеннолетнего возраста и оформившие полную учетную запись на портале mos.ru. Желающие ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта.

Голосование будет открыто с 08:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Никаких дополнительных регистраций на посторонних сайтах для участия не требуется. Отметим, что это уже седьмое по счету тестирование системы электронного голосования. Регулярные проверки позволяют специалистам вовремя выявлять и устранять все недочеты в работе системы, а также делают ее удобнее для пользователей.

Кстати, одновременно с жителями города проверять систему будут хакеры. Тот, кто сможет взломать систему, получит денежный приз. Лучшему хакеру обещано два миллиона рублей. Этот метод тестирования электронной системы необходим для усовершенствования защитных программ.

Важно отметить, что система электронного голосования будет использована во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ, а жителям некоторых округов столице — региональных и муниципальных депутатов.