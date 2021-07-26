 

В Москве протестируют систему электронного голосования

26.07.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В конце недели в Москве пройдет тестирование системы электронного голосования. 29 и 30 июля специалисты проверят готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к внешним воздействиям, а также будет опробована функция отложенного решения.

Принять участие в тестировании онлайн-системы смогут все жители российской столицы, достигшие совершеннолетнего возраста и оформившие полную учетную запись на портале mos.ru. Желающие ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта.

Голосование будет открыто с 08:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Никаких дополнительных регистраций на посторонних сайтах для участия не требуется. Отметим, что это уже седьмое по счету тестирование системы электронного голосования. Регулярные проверки позволяют специалистам вовремя выявлять и устранять все недочеты в работе системы, а также делают ее удобнее для пользователей.

Кстати, одновременно с жителями города проверять систему будут хакеры. Тот, кто сможет взломать систему, получит денежный приз. Лучшему хакеру обещано два миллиона рублей. Этот метод тестирования электронной системы необходим для усовершенствования защитных программ.

Важно отметить, что система электронного голосования будет использована во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ, а жителям некоторых округов столице — региональных и муниципальных депутатов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Жозеп Боррель: «Европа и Россия расходятся»

03.05 / Мнение: Пришёл на собеседование, получи 3700 рублей

28.04 / От этой крови не отмыться

09.03 / Мнение: Тик-Так-Новости. Премьера канала

24.08 / Скандалы: Поручение вице-премьера Трутнева

03.10 / Мнение: ЕС ввел санкции против Белоруссии

02.12 / Дебют. Триумф. Юбилей

26.05 / Новый Toyota Land Cruiser 2021 года: все, что мы знаем

23.12 / Глобальная версия смартфонов Redmi 7 получила обновление до Android 10

26.02 / Москва приказывает вернуть рыбу и рыбаков на родину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика