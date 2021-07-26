 

Столкновения начались у здания парламента Туниса после решения об отставке премьера

26.07.2021, 10:54, Новости дня
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Столкновения между сторонниками президента Туниса Кайса Саида и исламистской партии «ан-Нахда», которую возглавляет спикер парламента Рашид аль-Ганнуши, начались около здания парламента страны, информирует радиостанция Shems FM.

Как в свою очередь отмечает радиостанция Mosaique FM, около парламента усилено присутствие силовиков, пытающихся развести в разные стороны участников столкновений. Сторонники президента и «ан-Нахды» бросают друг в друга камни и бутылки.

Сообщается, что аль-Ганнуши, которого не пустили ночью в здание парламента, находится в автомобиле неподалеку, передает РИА «Новости».

Ранее Саид освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а также заморозил работу парламента и лишил неприкосновенности всех депутатов на фоне охвативших страну антиправительственных протестов. Исполнительную власть на себя Саид взял при помощи нового премьера, который будет назначен позже. Он подчеркнул, что действует в рамках закона и отвечает на требования народа. Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней. После этого армия Туниса окружила здание парламента.



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