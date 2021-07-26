Летевший в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью, сообщил источник в авиационных кругах.
«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск – Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», – сказал ТАСС источник.
Отмечается, что самолет снизился и изменил курс, сейчас он находится над Воронежем.
Напомним, ранее самолет Ан-28, пропавший с радаров, совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы.
Смотреть комментарии → Комментариев нет