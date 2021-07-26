 

Летевший в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью

26.07.2021, 10:54, Новости дня
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Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью, сообщил источник в авиационных кругах.

«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск – Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», – сказал ТАСС источник.

Отмечается, что самолет снизился и изменил курс, сейчас он находится над Воронежем.

Напомним, ранее самолет Ан-28, пропавший с радаров, совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы.



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