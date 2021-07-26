 

ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России

26.07.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ФСБ в ходе спецоперации в 25 регионах страны задержала 45 подпольных оружейников, у которых изъяли более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тыс. патронов, пресечена деятельность 32 подпольных оружейных мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – передает ТАСС сообщение ЦОС. Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

«В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство («авторучка»), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – добавили в ФСБ.

Ранее ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Фигурантов дела Шеремета будут судить присяжные

29.01 / Поставки Huawei снизились на 41%

10.05 / Мадуро поздравил россиян с Днем Победы

25.01 / “Мой лотос расцвел” – Собчак позировала в “голом” комбинезоне с цветком на интимном месте

29.07 / Пригожин назвал гонорары Ефремова в «Современнике» копейками

09.07 / СМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами

25.07 / Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

23.06 / Верещук: Военно-морское партнерство между Великобританией и Украиной – хороший пример командной работы

01.03 / Пресса стала «не вполне свободной» — американских журналистов заставят платно проверяться на COVID-19 для доступа в Белый дом

25.06 / Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика