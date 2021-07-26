Мнение: Переброска техники для учений “Запад-2021”

Уже вовсю идет переброска российских войск в Белоруссию для участия в военных учениях "Запад-2021".

На фото, эшелон 2-й мотострелковой дивизии прибывший в Брест.

Можно ожидать, что в ближайшие дни начнется (или вернее, продолжится) информационная кампания на тему "российской угрозы для Европы" и "опасном сосредоточении войск на границе с Польшей и Прибалтикой.

Ниже, фото с станции Лесная (район Барановичей).

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