Мнение: Переброска техники для учений “Запад-2021”
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Уже вовсю идет переброска российских войск в Белоруссию для участия в военных учениях "Запад-2021".
На фото, эшелон 2-й мотострелковой дивизии прибывший в Брест.
Можно ожидать, что в ближайшие дни начнется (или вернее, продолжится) информационная кампания на тему "российской угрозы для Европы" и "опасном сосредоточении войск на границе с Польшей и Прибалтикой.
Ниже, фото с станции Лесная (район Барановичей).
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Источник: Colonel Cassad
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