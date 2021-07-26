 

Мнение: Переброска техники для учений “Запад-2021”

26.07.2021, 10:52, Разное
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Уже вовсю идет переброска российских войск в Белоруссию для участия в военных учениях "Запад-2021".
На фото, эшелон 2-й мотострелковой дивизии прибывший в Брест.
Можно ожидать, что в ближайшие дни начнется (или вернее, продолжится) информационная кампания на тему "российской угрозы для Европы" и "опасном сосредоточении войск на границе с Польшей и Прибалтикой.

Ниже, фото с станции Лесная (район Барановичей).

Источник: Colonel Cassad



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