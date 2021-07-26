 

Мнение: Парад

26.07.2021, 10:50, Разное
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Вчерашний военно-морской парад в Петербурге был организован для одного зрителя. Остальным предложили картинку на телеэкране. С обычной, человеческой точки зрения это, конечно, оскорбление жителей города, причем довольно хамское и ничем не прикрытое. Отменить парад под предлогом эпидемии было бы гораздо более этично, но у шпаны своя этика.

Правда, с управлением у этой же самой шпаны тоже не ахти. В итоге все произошло по классической схеме: мы делаем вид, что вам запрещаем, а вы делаете вид, что нас слушаетесь. Какая-то часть людей прорвалась к Неве и сумела посмотреть на происходящее.

Источник: Эль Мюрид



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