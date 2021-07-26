Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер вышла замуж: детали торжества

В минувшие выходные старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, племянница принцессы Дианы, кузина принцев Уильяма и Гарри 30-летняя Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, с которым встречается предположительно с 2018 года. Свадебная церемония прошла в Италии, на вилле Альдо Брандини, старинном палаццо под Римом, в городке под названием Фраскати. Специально к этом дню особняк украсили тысячами живых цветов.

На свадьбе присутствовали сотни знаменитых гостей, в том числе британская певица Пикси Лотт, звезда реалити-шоу “Золотая молодежь Челси” Марк-Фрэнсис Вэнделли, сестры Китти — близнецы Элиза и Амелия Спенсер, а также дети жениха от первого брака. Как сообщают инсайдеры, церемония началась в 18:00 по местному времени. Невеста, будучи официальным амбассадором бренда Dolce & Gabbana, блистала в роскошном платье D&G, которое Доменико Дольче и Стефано Габбана создали специально для Китти. Позже дизайнеры опубликовали целый ролик, посвященный созданию наряда:

Китти Спенсер решила надеть Dolce & Gabbana в самый важный день своей жизни. Для этого уникального события мы создали ряд эксклюзивных платьев ручной работы, каждое из которых прославляет красоту невесты, страсть к высокой моде и абсолютную радость от этого события, – написали дизайнеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Гости делились в социальных сетях подробностями торжества. Так, из Instagram некоторых приглашенных стало известно, что праздничный стол был сервирован эксклюзивной посудой и хрусталем, каждая салфетка была с инициалами жениха и невесты, а карточки с именами гостей были написаны от руки. Торжество закончилось далеко за полночь грандиозным фейерверком и дискотекой, одним из хитов которой стал дуэт The Weeknd и Арианы Гранде Save Your Tears.

Известно, что отец невесты Чарльз Спенсер не вел дочь под венец. Официальная причина не разглашается, хотя в июне граф рассказывал в интервью MSN о некой травме плеча, которая ограничивает его в передвижениях.

Вилла “Альдо Брандини”

Свадебные мероприятия Китти Спенсер начались накануне, традиционным девичником, который состоялся во Флоренции. Сюда съехались подруги невесты, чтобы провести последний “холостой” день с Китти. Более того, на следующий день после свадьбы торжества продолжились.

В воскресенье в Риме молодожены устроили для своих гостей ужин. Молодая жена принимала приглашенных в еще одном наряде от Dolce & Gabbana – голубом в розовых цветах.

Напомним, слухи о помолвке Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы и кузины принцев Гарри и Уильяма, ходили с лета 2019. Тогда журналисты приняли кольцо с огромным бриллиантом за помолвочное. Однако позже стало известно, что Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов, сделал ей предложение в канун Рождества 2019-го.

Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек, – сказала одна из ее подруг СМИ. В мае 2021 года Китти впервые прокомментировала грядущую свадьбу в интервью для летнего выпуска журнала Town & Country.

Для меня любовь – самая важная вещь в мире, и я буду защищать ее всем сердцем… Я просто с нетерпением жду действительно счастливой семейной жизни: счастливого брака и детей. Мне очень спокойно от того, что все идет так, как должно, – сказала Китти. Китти Спенсер – старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Свое детство она провела в Южной Африке, где осталась жить после развода родителей с матерью, и позднее поступила в университет на психолога. В Лондоне Китти бывала часто, и позднее определилась с местом жительства окончательно.