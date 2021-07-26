Эндокринолог назвала колбасу и сосиски “бомбой замедленного действия”

Эндокринолог Наталья Лазуренко пояснила о скрытой опасности некоторых продуктов питания. Популярные у россиян колбасу и сосиски доктор назвала настоящей «бомбой замедленного действия».

На состояние и функционирование органов и систем человека влияют не только экология или генетика, но и рацион. Блюда, которые употребляются людьми, также воздействуют на здоровье, порой нанося существенный вред. Об опасности распространенных в РФ яств пояснила соотечественникам эндокринолог Наталья Лазуренко. Сосиски и колбасы она считает «бомбой замедленного действия» из-за ингредиентов, добавляемых в них производителями. Стоит отметить, что в Российской Федерации каждый среднестатистический житель съедает примерно 40 килограмм мясных полуфабрикатов. Такое меню приводит к развитию разного рода пищевых зависимостей. При этом существующие правила ГОСТ и технических условий, которые должен соблюдать любой производитель в стране, часто нарушаются. В исследованных колбасных изделиях порою отмечается до 91 процентов непонятных субстанций, тогда как настоящее мясо составляет только оставшийся минимум.

Организму человека необходим белок животного происхождения, который можно получить из свинины, говядины, птицы и яиц. Однако часто людям более удобно употреблять в пищу уже готовые к употреблению колбасы и сосиски. В них колбасные фабрики добавляют также и другие белки вроде меланжа или соевого белка. Также нередки в подобных продуктах и включения внутреннего жира или кожи и хрящей. А также аналогичных частиц. Но самый большой риск составляют именно ароматизаторы и приправы, имитирующие вкус мясных изделий.

Эндокринолог Наталья Лазуренко рекомендует: прежде чем покупать сосиски, салями или любой другой вид колбасы, следует внимательно изучить информацию о ее составе, размещенную на этикетке. В первую очередь, количество ингредиентов должно быть небольшим, а на первом месте в качественном продукте будут значиться виды мяса. Лучше по возможности приобретать фермерские продукты, у крупных же компаний часто стараются больше сэкономить, добавляя заменители. Кроме того, особенно в случае с сосисками, у них не может быть большой срок хранения. В обратном случае это свидетельствует о переизбытке консерваторов. Заменить же сосиску или бутерброд с колбасой на завтрак можно яйцами, которые содержат большой комплекс полезных веществ, сытны и пригодятся даже для ежедневного употребления.

Источник: riafan.ru