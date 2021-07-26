Названы самые многодетные российские артисты

Эксперты сферы шоу-бизнеса назвали самых многодетных представителей российского кинематографа. В списке оказались популярные артисты, воспитывающие троих, четверых, пятерых и даже шестерых наследников.

Недавно снова стал папой Сергей Безруков, жена актера Анна Матисон родила сына Василия. Это уже пятый ребенок звезды сериала «Бригада», трое из которых родились во втором браке. Сам звездный папа рассказал о появлении малыша в соцсетях, напомним, как сообщают СМИ, первые двое детей, дочь Александра 13 лет и 10-летний сын Иван, рождены вне брака с актрисой Кристиной Смирновой. К слову, в своем Instagram-профиле 47-летний актер нередко публикует снимки 5-летней Маши и 3-летнего Степана.

У звезды «Интернов» Ивана Охлобыстина шестеро детей, в браке с Оксаной Арбузовой, снявшейся в кинохите 1990-х «Авария – дочь мента», священнослужитель-актер уже почти 3- лет. Причем и к выбору имен наследников артист относился в соответствии со статусом. В большом семейном гнездышке пара воспитывает дочерей Анфису, Евдокию, Варвару, Иоанну, сыновей Василия и Савву.

Популярный по картинам «Жмурки» и «Бумер» актер Андрей Мерзликин является счастливым отцом четверых детей. В 15-летнем браке с Анной Осокиной, его директором и пресс-секретарем, родились два сына и две дочери, которых также назвали в духе возвращения к истокам: Федором, Макаром, Серафимой и Евдокией.

Иван Колесников женат на Лине Раманаускайте уже почти 20 лет, пара воспитывает троих дочерей, Евдокию, 2006-го, Веру, 2013-го, и Елизавету, 2018-года рождения. К слову, с будущей художницей по костюмам актер познакомился еще в студенческом возрасте.

Источник: inforeactor.ru