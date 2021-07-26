Скандалы: Россельхозбанк распашет «Экониву»

Штефан Дюрр может уступить крупнейший в стране молочный бизнес своему банку-кредитору

У основателя крупнейшего производителя молока в стране «Эконивы» Штефана Дюрра разгорается корпоративный конфликт с Россельхозбанком. Структуры бизнесмена пытаются в суде расторгнуть соглашения, дающие кредитору право выкупа долей в бизнесе по номиналу, и добились наложения обеспечительных мер. Юристы считают, что условия реализации опциона наступили, истцы могут попытаться доказать недобросовестные действия банка, но сделать это будет крайне сложно.

Штефан Дюрр, его Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс» о расторжении соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в ООО «Эконива-АПК Холдинг», ООО «Эконива-Продукты питания» и ООО «Эконива-АПК Черноземье». Информация есть в картотеке дел. Общая номинальная стоимость долей — 5,3 млн руб. Одновременно истцы подали заявление о принятии обеспечительных мер: запрета до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. Суд заявление удовлетворил, предварительное заседание назначено на 24 августа. В Россельхозбанке и «Экониве» комментарии не предоставили.

«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На середину марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге землевладельцев BEFL. По итогам 2020 года выручка выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA увеличилась на 13%, до €189 млн.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что обычно условия подобных соглашений предусматривают определенные уровни соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при нарушении которых у кредитора появляется повод воспользоваться опционом. На конец 2020 года все обязательства «Эконивы» достигали €1,7 млрд, сообщала компания. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался. Адвокат КА Pen & Paper Екатерина Токарева считает, что условия для реализации опционов банком наступили или наступят в ближайшем будущем. Арбитражные суды, как правило, применяют меры по обеспечению иска только при наличии доказательств совершения ответчиком действий, направленных, например, на то, чтобы забрать доли, указывает она.

По словам источников “Ъ”, собственники «Эконивы» считают, что банк «искусственно» создает ситуацию, при которой сможет реализовать опционы,— ограничивает финансирование холдинга. Ранее источники “Ъ” рассказывали, что холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для снижения затрат (см. “Ъ” от 19 апреля). В Россельхозбанке говорили, что изучают возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. «Эконива» также вела переговоры о возможной продаже 30–50% бизнеса с потенциальными инвесторами (см. “Ъ” от 26 мая).

По словам господина Ибрагимова, переход «Эконивы» в собственность банка позволит избежать самого нежелательного сценария — банкротства: кредитор сможет провести финансовое оздоровление актива, обновление менеджмента и привлечь нового инвестора.

В целом ситуация похожа на историю с «Евродоном», отмечает он. «Евродон» был крупнейшим производителем индейки в РФ, но в 2017 году после вспышки птичьего гриппа у группы возникли сложности с обслуживанием долга перед ВЭБом размером около 30 млрд руб. Тогда основатель Вадим Ванеев продал группе ВЭБа контрольные доли по номиналу с правом обратного выкупа при снижении долга. Но ситуация не улучшалась, ВЭБ отстранил господина Ванеева от руководства, затем переуступил долг Россельхозбанку, который в 2021 году продал активы ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предполагает, что собственники «Эконивы» могут попытаться доказать заведомую невыполнимость соглашений. Это может быть цена, правомочность сторон, введение в заблуждение относительно условий и последствий, отсутствие фактической возможности реализовать выкуп, перечисляет он. По словам госпожи Токаревой, доказать недобросовестные действия банка будет очень сложно: многие российские компании даже на этапе заключения кредитных договоров не соответствуют необходимым условиям. В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что в курсе ситуации и рассчитывают на ее разрешение с учетом интересов всех сторон.

Анатолий Костырев