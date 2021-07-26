 

Собянин рассказал о благоустройстве на юго-востоке Москвы

26.07.2021, 10:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несмотря на пандемию коронавируса, внесшую разлад во все сферы жизни, московские власти прикладывают огромные усилия для качественного благоустройства российской столицы. Очень важно, что создание благоприятной, доступной и комфортной городской среды остается приоритетным направлением деятельности мэрии Москвы.

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о создании качественных общественных пространств
для прогулок и отдыха
в жилых районах столичного региона. Речь идет о некоторых проектах по благоустройству в ЮВАО, согласно столичной программы “Мой район”, в 2021 году.

В Выхино-Жулебино столичное власти планируют благоустроить сквер имени А.С. Хлобыстова. Там приведут в порядок детские площадки, поставят столы для настольного тенниса и установят оборудование для воркаута. Сквер станет зеленее за счет новых деревьев, кустарников и цветников.
На территории появятся новые лавочки и опоры освещения.

Мэр Москвы уточнил, что в Жулебино появится еще один благоустроенный парк – в 4-м Люберецком проезде:

“На сравнительно небольшой зеленой территории будет создано несколько уютных площадок для тихого отдыха, высажены живые изгороди, цветники и новые деревья. В результате жители микрорайона, состоящего из многоквартирных домов и частного сектора, получат комфортный парк в шаговой доступности”.

Несколько проектов власти города хотят реализовать в Люблино. Прежде всего там будет обновлен сквер имени М.П. Судакова на улице Краснодонской, благоустроенный еще в 2014 году. Центральным элементом проекта должна стать новая сцена с амфитеатром для уличных концертов. Недалеко будет оборудована спортивная площадка с тренажерами и теннисными столами.

Кроме того, благоустройство ждет сквер имени А.П. Чехова, разбитый восемь лет назад на пересечении улиц Армавирская, Краснодарская и Таганрогская. Собянин отметил, что там появится новая фотозона:

“Помимо ремонта дорожек, газонов, детских и спортивных площадок, будут созданы места тихого отдыха с беседками для чтения. На аллее молодоженов – одной из достопримечательностей сквера – разместится фотозона с декоративным мостком и качелями”.

Кроме того, будет обновлен сквер около Культурного центра имени И.М. Астахова на Люблинской улице. Это популярное место для отдыха и прогулок москвичей. Здесь же проводятся памятные и праздничные мероприятия. В парке планируется отремонтировать цветники, газоны и живую изгородь, а также заменить старые светильники и скамейки.

В Марьино благоустроят две пешеходные зоны. Работы начнутся на дворовых территориях на улицах Марьинский Парк, Белореченская и Новомарьинская в 11-м микрорайоне. Вторая пешеходная зона – участок между улицами Белореченская и Верхние Поля в 12-м микрорайоне. Также будет обновлен сквера, прилегающий к памятнику Солдату Отечества на пересечении улиц Перерва и Люблинская.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Может ли Наливкин стать президентом?

17.08 / Украины вызвала своего посла из Минска на фоне обострения ситуации в Беларуси

21.01 / Мнение: А по-нормальному нельзя?:(

23.05 / Мнение: Таганрог

08.03 / Уроки мужества от ЦРУ и РОВД

03.05 / Мнение: Новости борьбы с проклятым прошлым

07.06 / Почему кольцо оставляет черный круг на пальце: причины потемнения

29.10 / Слил и мечтает о старой жене? – Личное мнение

21.02 / Китай впервые раскрыл подробности гибели четырех военнослужащих НОАК в пограничном столкновении в долине Галван, и подтвердил, что ответственность за конфликт лежит на Индии (видео)

08.06 / Изнасиловавшего экс-офицера москвича задержали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика