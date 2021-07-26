Собянин рассказал о благоустройстве на юго-востоке Москвы

Несмотря на пандемию коронавируса, внесшую разлад во все сферы жизни, московские власти прикладывают огромные усилия для качественного благоустройства российской столицы. Очень важно, что создание благоприятной, доступной и комфортной городской среды остается приоритетным направлением деятельности мэрии Москвы.

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о создании качественных общественных пространств

для прогулок и отдыха

в жилых районах столичного региона. Речь идет о некоторых проектах по благоустройству в ЮВАО, согласно столичной программы “Мой район”, в 2021 году.

В Выхино-Жулебино столичное власти планируют благоустроить сквер имени А.С. Хлобыстова. Там приведут в порядок детские площадки, поставят столы для настольного тенниса и установят оборудование для воркаута. Сквер станет зеленее за счет новых деревьев, кустарников и цветников.

На территории появятся новые лавочки и опоры освещения.

Мэр Москвы уточнил, что в Жулебино появится еще один благоустроенный парк – в 4-м Люберецком проезде:

“На сравнительно небольшой зеленой территории будет создано несколько уютных площадок для тихого отдыха, высажены живые изгороди, цветники и новые деревья. В результате жители микрорайона, состоящего из многоквартирных домов и частного сектора, получат комфортный парк в шаговой доступности”.

Несколько проектов власти города хотят реализовать в Люблино. Прежде всего там будет обновлен сквер имени М.П. Судакова на улице Краснодонской, благоустроенный еще в 2014 году. Центральным элементом проекта должна стать новая сцена с амфитеатром для уличных концертов. Недалеко будет оборудована спортивная площадка с тренажерами и теннисными столами.

Кроме того, благоустройство ждет сквер имени А.П. Чехова, разбитый восемь лет назад на пересечении улиц Армавирская, Краснодарская и Таганрогская. Собянин отметил, что там появится новая фотозона:

“Помимо ремонта дорожек, газонов, детских и спортивных площадок, будут созданы места тихого отдыха с беседками для чтения. На аллее молодоженов – одной из достопримечательностей сквера – разместится фотозона с декоративным мостком и качелями”.

Кроме того, будет обновлен сквер около Культурного центра имени И.М. Астахова на Люблинской улице. Это популярное место для отдыха и прогулок москвичей. Здесь же проводятся памятные и праздничные мероприятия. В парке планируется отремонтировать цветники, газоны и живую изгородь, а также заменить старые светильники и скамейки.

В Марьино благоустроят две пешеходные зоны. Работы начнутся на дворовых территориях на улицах Марьинский Парк, Белореченская и Новомарьинская в 11-м микрорайоне. Вторая пешеходная зона – участок между улицами Белореченская и Верхние Поля в 12-м микрорайоне. Также будет обновлен сквера, прилегающий к памятнику Солдату Отечества на пересечении улиц Перерва и Люблинская.