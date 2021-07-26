Япония выразила протест РФ в связи с визитом Мишустина на Итуруп

Первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Отмечается, что для выражения протеста посол РФ был вызван в японский МИД, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области. В беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти РФ обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.