Мир без границ: Милош Бикович, Сергей Полунин и Ольга Бузова стали героями нового номера HELLO!

Все герои этого номера успешны и существуют в бешеном ритме событий. Ради интервью Милоша Биковича главный редактор журнала Ольга Родионова отправилась на родину актера, в Сербию. Сергея Полунина и Елену Ильиных мы снимали в Москве, в их редкий визит в Россию. А Ольга Бузова буквально на следующий день после фотосессии летела в Африку на съемки нового шоу для ТНТ.

Работоспособность, талант и вера в себя позволяют преодолевать любые границы, поэтому даже в непростое пандемийное время графики наших героев расписаны на месяцы вперед. И это касается не только тех, кто на обложке. Теннисистка Анастасия Павлюченкова прямо сейчас представляет нашу страну на Олимпиаде в Токио, а 17-летняя фигуристка Анна Щербакова только готовится к Зимним Олимпийским Играм следующего года, но ее шансы на победу очень высоки.

На страницах нового номера актер Филипп Авдеев рассказывает о новом проекте “Джетлаг” и делится планами на будущее, а его коллега по театру “Гоголь-центр” Александра Ревенко пробует себя в совершенно неожиданном бьюти-эксперименте CHANEL. Наших героев объединяет способность рисковать, пробовать, делать все возможное для достижения желаемого. И пока одни ставят цели на карьерном пути, другие бьются за личное счастье. Так Дмитрий Шепелев, много лет ограждавший сына Платона от внимания СМИ, впервые рассказывает, как живет их семья и почему ни один из них не нуждается в жалости. Жизнерадостный, повзрослевший Платон – в своей дебютной съемке для глянца, и мы рады, что она вышла у нас – ведь 8,5 лет назад именно HELLO! первым сообщил о его скором появлении на свет.

Новый номер в продаже с сегодняшнего дня.