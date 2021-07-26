 

Суд отменил приговор инвалиду-колясочнику, не вставшему во время исполнения гимна России

26.07.2021, 11:22, Разное
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Апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил приговор Адмиралтейского суда, назначившего 1 год исправительных работ жителю города Выборга Ленинградской области по статье 329 УК РФ «Надругательство над национальным флагом и национальным гимном Российской Федерации».

Суд отменил приговор инвалиду-колясочнику, не вставшему во время исполнения гимна РоссииВ постановлении первой инстанции было отмечено, что посетивший парад ВМФ в качестве гостя гражданин не встал во время исполнения государственного гимна РФ и водружения национального флага. Это было зафиксировано средствами видеофиксации и системой распознавания лиц.

– Следствием установлено, что Иван Сергеевич Степанов, уроженец города Выборг Ленинградской области, 1963 года рождения, не мог исполнить свой конституционный долг в полном объёме, а именно не встал при исполнении государственного гимна Российской Федерации в связи с состоянием здоровья. В частности, у он имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и не может произвести такие действия без посторонней помощи, которая не была оказана. Исходя из вышесказанного, суд постановляет отменить приговор ответчику. Судебные издержки будут оплачены за счёт государства, – говорится в постановлении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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