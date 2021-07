Le Parisien – полмиллиона долларов за картину — успехи Хантера Байдена в живописи вызывают подозрения у американских СМИ

Успешная карьера сына Джо Байдена Хантера в качестве художника не вызывает доверия у американских СМИ, пишет Le Parisien. Как пишет газета, многие опасаются, что финансисты и промышленники будут скупать его картины, стоимость которых доходит до 500 тысяч долларов, только чтобы заручиться благосклонностью Белого дома. Тем временем администрация Байдена уверяет, что приняла все необходимые меры предосторожности с целью соблюдения прозрачности сделок, отмечает издание.



Администрации Байдена, желающей представить себя безупречной в этическом плане, неоднократно задавали вопросы по поводу художественной карьеры сына президента Байдена Хантера — адвоката и бизнесмена, ставшего художником, пишет Le Parisien.

Американские СМИ, в частности, высказывают опасения, что промышленники или финансисты будут скупать его работы с единственной целью — заручиться благосклонностью Белого дома. По информации журналистов, стоимость полотен составляет от $75 тыс. до $500 тыс.

Как напоминает издание, Хантер Байден был одной из любимых «мишеней» бывшего президента Дональда Трампа. В лагере Трампа регулярно критиковали тот факт, что у Хантера Байдена были экономические интересы на Украине и в Китае в то время, когда его отец был вице-президентом США.

Пытаясь заставить критиков замолчать, Белый дом заверил, что принимает необходимые этические меры предосторожности в отношении каждой выставки и продажи картин. Как пишет газета, в ответ на вопрос о предстоящих выставках Хантера Байдена в нью-йоркской галерее Жоржа Бержеса пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что сын главы государства «будет присутствовать на мероприятиях», чтобы встретиться с потенциальными покупателями. Вот только 9 июля Белый дом объявил о создании «системы, позволяющей Хантеру Байдену осуществлять свою деятельность с разумными предосторожностями», включая конфиденциальность любой сделки и отсутствие контакта с покупателями.

«Все сделки по продаже произведений и их оценке будут проводиться профессиональным галеристом, который следует строжайшим правилам. Любое подозрительное предложение будет отклонено», — пояснила Джен Псаки. Она же сообщила, что «галерист не будет предоставлять какую-либо информацию о покупателях или потенциальных покупателях, включая их личность, ни Хантеру Байдену, ни администрации, что обеспечит значительный уровень защиты и прозрачности».