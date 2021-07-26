 

France 3 – от мобильных кофеен до дефибрилляторов — британцы ищут новое применение знаменитым красным телефонным будкам

26.07.2021, 9:16, Новости дня
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Развитие сотовой связи поставило на грань исчезновения один из символов Великобритании — красные телефонные будки, передаёт France 3. Пытаясь спасти устаревшие приспособления, британцы находят им новые применения — оборудуют внутри кафе, публичные библиотеки или устанавливают дефибрилляторы, пишет телеканал.

Без них невозможно представить британский пейзаж: красные телефонные будки изображены на всех открытках, на всех фотографиях на память. Тем временем, эти символы Британии оказались на грани исчезновения — пришедшие в негодность, выделенные из строя, обклеенные неприличными рекламными объявлениями, заброшенные вследствие триумфа сотовых телефонов.

Однако британцы решили спасти эти реликвии, дав им вторую жизнь и новое предназначение. Эта женщина, к примеру, сделала из двух кабинок кафе. При входе в парк каждое утро клиенты следуют один за другим.

ЛОРЕ МЕДЖИЯ, управляющая кабинкой-кафе: Вот, два макиато

Для управляющей работа в этом крайне тесном помещении — настоящее упражнение в эквилибристике.

ЛОРЕ МЕДЖИЯ: У нас мало места, а значит, нужно, к примеру, размещать товар сверху. Это своего рода головоломка: нужно всё распределить, иначе ничего не влезет.

Лоре объединила две свои страсти: кафе и телефонные будки. Её идея привлекает клиентов, часто испытывающих ностальгию.

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ: Ме кажется, это умно, поскольку по всей стране полно пустых будок.

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ 2: Я рад видеть, что эти старые будки снова оказываются на службе и приносят пользу.

Библиотеки общего пользования, дефрибриляторы и даже произведения искусства — в идеях о приспособлении к новым условиям недостатка нет. Возможностей тоже хватает. За десять лет более трёх четвертей будок были изъяты с улиц.

Недалеко от Нортгемптона есть мастерская, специализирующаяся на ремонте — это своего рода кладбище, где будки ждут своего воскрешения.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ: Вот в таком состоянии их привозят. Нужно очищать, перекрашивать. Смотрите, здесь краска отслоилась. Они действительно в паршивом состоянии.

Благодаря партнёрству с британским телекоммуникационным оператором, у предприятия есть право на перепродажу будок частным лицам после недельной реставрации.

МАРТИН УАЙТ, управляющий ремонтной мастерской: Вон те внутри готовы, так ведь?

МАСТЕР: Да, стекла заменили сегодня в обед.

Продажная цена — от трёх до шести тысяч евро, а запросы иногда нелепы.

МАРТИН УАЙТ: Один клиент попросил сделать ему будку жёлтого цвета. И мы всё перекрасили, даже внутри.

Но чаще всего освежение происходит в строгом соответствии с оригинальными цветами. Тот же красный цвет, что и во времена их создания в 1935-м году. Каждой деталью занимаются мастера — вплоть до самых деликатных, которые восстанавливаются мазками кисти.

ЛОРЕНС ЛЕППИНГ, сотрудник мастерской: Когда я вижу у дороги будку, которую ремонтировал, я испытываю гордость, ведь она там благодаря мне.

Тенденция к поиску нового предназначения набирает обороты в Соединённом Королевстве. Ведь по всей стане осталось не более семи тысяч действующих будок.

Дата выхода в эфир: 24 июля 2021 года.



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