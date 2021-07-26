 

Белорусская оппозиция обвинила британские банки в финансировании режима Лукашенко

26.07.2021, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель оппозиционного движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко заявил на своем ютуб-канале, что НАУ добивается досрочного погашения облигаций, которые Белоруссия выпустила на Лондонской фондовой бирже. Политик уверен, что британские банки участвуют в спонсировании режима президента Александра Лукашенко.

По его словам, оппозиция направила обращение в государственный надзорный орган Великобритании, который контролирует законность работы финансового рынка королевства. НАУ призвало власти расследовать деятельность банков, которые дали гарантии для размещения на финансовой бирже Лондона в прошлом году государственных облигаций Белоруссии на общую сумму более миллиарда долларов.

“Британские депутаты призвали правительство Бориса Джонсона расследовать участие Великобритании в финансировании режима Лукашенко”, – заявил Латушко.

По мнению политика, деньги, получаемые Белоруссией от продажи облигаций, направляются не только на покрытие дефицита государственного бюджета, но и тратятся “для содержания режима Лукашенко”. Оппозиционер подчеркнул, что на эти средства власти закупают оборудование и оружие для силовых структур.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что белорусская оппозиция попросила США признать президента Лукашенко террористом. Кроме того, НАУ предложило лишить представителей республики членства в МВФ, а государственные активы заморозить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Вывод войск США из Афганистана – закат гегемонии Запада

11.11 / Мнение: Война в Карабахе – победа… России

10.05 / Данила Козловский, Андрей Ургант и другие гости благотворительного вечера в Санкт-Петербурге

11.08 / Мария Кожевникова рассказала о продукте, который помог ей сбросить вес

26.01 / Мнение: О почти забытом CoVID-19: плохие новости для всех

29.05 / Мнение: Зиккурат

18.02 / В Великобритании нашли письмо с предсказаниями о будущем

15.07 / Колин Жост впервые рассказал о знакомстве со Скарлетт Йоханссон и о том, как актриса изменила его жизнь

24.09 / Александр Ревзин: «Михаил Борисов работал, игнорируя недомогание»

15.09 / Автошпионы заметили на тестах прототип «заряженного» универсала VW Golf R Variant

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика