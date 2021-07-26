Белорусская оппозиция обвинила британские банки в финансировании режима Лукашенко

Руководитель оппозиционного движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко заявил на своем ютуб-канале, что НАУ добивается досрочного погашения облигаций, которые Белоруссия выпустила на Лондонской фондовой бирже. Политик уверен, что британские банки участвуют в спонсировании режима президента Александра Лукашенко.

По его словам, оппозиция направила обращение в государственный надзорный орган Великобритании, который контролирует законность работы финансового рынка королевства. НАУ призвало власти расследовать деятельность банков, которые дали гарантии для размещения на финансовой бирже Лондона в прошлом году государственных облигаций Белоруссии на общую сумму более миллиарда долларов.

“Британские депутаты призвали правительство Бориса Джонсона расследовать участие Великобритании в финансировании режима Лукашенко”, – заявил Латушко.

По мнению политика, деньги, получаемые Белоруссией от продажи облигаций, направляются не только на покрытие дефицита государственного бюджета, но и тратятся “для содержания режима Лукашенко”. Оппозиционер подчеркнул, что на эти средства власти закупают оборудование и оружие для силовых структур.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что белорусская оппозиция попросила США признать президента Лукашенко террористом. Кроме того, НАУ предложило лишить представителей республики членства в МВФ, а государственные активы заморозить.