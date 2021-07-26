Командующий войсками ЦВО посетил стратегические объекты в Таджикистане

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26.07.2021, 9:04, Новости дня
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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на фоне обострения обстановки в Афганистане посетил российские военные объекты в Таджикистане, информирует пресс-служба ЦВО.

«Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин посетил оптико-электронный комплекс «Окно» Воздушно-космических сил Вооруженных сил России, расположенный в горах Санглок в Таджикистане. В ходе посещения командующий ЦВО Александр Лапин ознакомился с особенностью российского объекта, несения боевого дежурства по контролю космического пространства, а также посетил военный городок, расположенный в городе Нурек в Таджикистане», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

Лапин отметил, что боевое дежурство и уровень профессиональной подготовленности личного состава отвечает современным требованиям, добавили в ведомстве.

Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов «Окно» расположен на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря в горах Санглок и предназначен для обнаружения и классификации космических объектов на высотах до 50 тыс. километров.

Напомним, в субботу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо таджикско-афганское приграничье и меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане.



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