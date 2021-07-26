 

В Бундестаге заявили о необходимости достроить «Северный поток – 2»

26.07.2021, 9:04, Новости дня
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Газопровод «Северный поток – 2» следует скорейшим образом ввести в эксплуатацию, сообщил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.

«Правильно будет завершить строительство «Северного потока – 2» и ввести его в эксплуатацию. Мы нуждаемся в газе как в переходной технологии, потому что в Германии мы хотим быстро перейти на альтернативные источники энергии и при этом отказаться от атомной и угольной энергетики», – отметил Мютцених, передает ТАСС.

Он приветствовал недавнюю сделку Германии и США по «Северному потоку – 2» и выразил мнение, что «отказ от проекта будет невыгоден Германии в плане реализации ее энергетической политики».

Вместе с тем лидер фракции СДПГ заверил, что ФРГ намерена оказывать поддержку Украине. «Мы не оставим Украину в беде, мы даже хотели бы обсудить с властями (Украины) сотрудничество в области производства водорода», – заключил политик.

Между тем, американские элиты, за исключением сторонников Байдена, в ярости из-за сделки, заключенной между президентом США и канцлером ФРГ по поводу российского газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, чем их не устраивают условия соглашения, какими новыми карами грозят они газопроводу и реально ли осуществление этих угроз. 



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