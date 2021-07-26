 

Россия возместит Китаю ущерб от боевых действий на острове Даманский

26.07.2021, 8:31, Разное
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Россия намерена возместить ущерб КНР, причиненный во время приграничного конфликта у острова Даманский, произошедший 2 и 15 марта 1969 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия возместит Китаю ущерб от боевых действий– События пятидесятилетней давности – это диверсия подрывной деятельности западных спецслужб, которые были нацелены на расшатывание дружеских отношений СССР и Китая. Уже известно, что именно агенты ЦРУ спровоцировали Советский Союз на применение реактивных систем залпового огня «Град», которые преднамеренно накануне конфликта были переданы 135-й мотострелковой дивизии, – подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что инициатива о возмещении ущерба была предложена в комитете Госдумы по международной политике и приурочена к годовщине событий вблизи острова Даманский.

– К счастью, всё вернулось на круги своя и сегодня Даманский стал полноценной частью КНР, что помогло нам выйти на беспрецедентный уровень дипломатических отношений с Китаем. Чтобы ещё укрепить их в такое непростое для мира время мы возместим КНР убытки, понесённые Пекином в 1969 году, – добавила она.

Конкретную сумму в ходе выступления Захарова не озвучила, но уточнила, что деньги будут выделены из бюджета Хабаровского края.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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