 

“Сделал родителей счастливыми”. Ради встречи с матерью и отцом Влад Яма преодолел лишние 400 км

26.07.2021, 8:26, Новости дня
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“Заехал к родненьким по дороге на работу. Ну, как по дороге, плюс 400 км – мелочь, значит, по дороге. Дал установку не болеть. Скоро же на море!.. Мам, пап, люблю!” – написал 39-летний танцовщик, указав, что находится в Запорожье.

За несколько часов пост набрал больше 14 тыс. лайков.

“Влад, уважаю вас, так сильно любить родителей может только правильно воспитанный сын”, – прокомментировала фото пользователь с ником goritskaya75.

“Ваш сын копия вашего папы”, – заметила annaanisimova9378.

“Сделал родителей счастливыми. Молодец”, – написала larisagolodna.

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A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

Контекст:

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта. 

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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