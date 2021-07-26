 

“Совершенство”, “Королева”. Фото Ким Кардашян в крохотном бикини набрало почти 3 млн лайков

26.07.2021, 8:26, Новости дня
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“Вернулась на свой любимый остров”, – подписала снимки Кардашян.

За несколько часов пост модели набрал 2,7 млн лайков и почти 12 тыс. комментариев.

“Королева”, – прокомментировала пост пользователь с ником __justfhay.

“Сдаюсь!” – написала clairebetty5.

“Совершенство”, – считает gabrielabugni.

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A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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