“Совершенство”, “Королева”. Фото Ким Кардашян в крохотном бикини набрало почти 3 млн лайков

“Вернулась на свой любимый остров”, – подписала снимки Кардашян.

За несколько часов пост модели набрал 2,7 млн лайков и почти 12 тыс. комментариев.

“Королева”, – прокомментировала пост пользователь с ником __justfhay.

“Сдаюсь!” – написала clairebetty5.

“Совершенство”, – считает gabrielabugni.

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Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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