На Кубе в ходе антиправительственных протестов пропали 500 человек

После того, как тысячи людей на Кубе вышли на митинги еще 11 июля, некоторые семьи потеряли связь со своими близкими и ничего не знают об их местонахождении.

Cubalex заявляет, что в ходе митингов были задержаны сотни людей, многие из которых подростки.

Пресс-секретарь Центра за свободную Кубу, базирующегося в Вашингтоне, Джаннисет Риверо считает, что более 500 протестующих пропали без вести. По ее словам, многие из них были осуждены на общих судебных процессах, где им не предоставляли адвокатов.

Контекст:

11 июля на Кубе вспыхнули крупнейшие за десятилетие антиправительственные протесты. Поводом для них послужил кризис в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса и недовольство граждан экономической политикой нынешней власти.

Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.

На фоне протестов на Кубе ограничили доступ к соцсетям.

22 июля США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестов.

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