США отрабатывают на учениях сценарии помощи Украине в случае вторжения войск РФ – Саакашвили

“Сейчас у США один из сценариев, который Пентагон рассматривает – это вопрос противодействия… У них сейчас такие игры проходят: российские войска проводят возле соседней страны, друга Америки (Украину они не называют), военные учения, после чего переходят линию соприкосновения и под видом сначала сепаратистов, потом просто заходят вглубь страны, и как Пентагон участвует в отражении этого”, – сказал он.

Грузинско-украинский политик отметил, что, в отличие от 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию, сейчас у США “это все проходит интенсивно”.

“Здесь у них уже есть все. В 2008 году им надо было все перебрасывать издалека. Сейчас у них эти силы есть. Сейчас только вопрос политического решения. Поэтому у меня только вопрос – что увидел [президент РФ Владимир] Путин в глазах [президента США Джо] Байдена, увидел ли он решимость, что США действительно приведут этот сценарий к действию”, – объяснил Саакашвили.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории

В ходе конфликта, как пишет “Грузия Online”, погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. В ответ на агрессию РФ ряд западных стран отказались от совместных с Россией военно-морских учений Frukus 2008, но масштабные санкции против Москвы введены не были.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. По разным оценкам, РФ концентрировала у границы с Украиной от 89 тыс. до 100 тыс. военнослужащих. 5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщала, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остаются десятки тысяч военных.

В связи с оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе США, Евросоюз и другие страны проводят санкционную политику относительно России. Пакеты ограничений периодически расширяются и продлеваются.

В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентствам Reuters, Agence France-Presse и Associated Press говорил, что в России отрабатывают варианты возможного захвата Одессы, Харькова и Киева.

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