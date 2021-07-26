 

“А где шпагат?” Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились

26.07.2021, 8:26, Новости дня
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Отсутствие фото с разведенными ногами встревожило подписчиков 45-летней балерины.

“А где шпагат?” – поинтересовался пользователь с ником egoregor666.

Другие подписчики, наоборот, с облегчение вздохнули, что Волочкова перестала постоянно постить свои шпагаты.

“Как же она хороша без шпагата”, – призналась e_tolmacheva60.

Последний раз Волочкова показывала шпагат пять дней назад, сразу по прилету в Грецию. В купальнике со стразами и обуви на платформе артистка выполнила вертикальный шпагат.

“Господи, да сколько можно ноги задирать, все это давно видели!” – оставила тогда комментарий surkova8651.

Волочкова не выкладывала шпагаты с 21 июля. Скриншот: volochkova_art / Instagram

В последние дни балерина отдыхает в Греции. Скриншот: volochkova_art / Instagram
Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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