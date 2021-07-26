Татьяна Навка растрогала поклонников снимком беззубой дочери: “Это просто невозможно!”

Известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотоснимок младшей дочери Нади, недавно недосчитавшейся одного зуба. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На фото 6-летняя наследница олимпийской чемпионки, одетая в короткую белую майку, смотрит в объектив фотокамеры, при этом во рту у неё зияет характерное для её возраста отверстие – у Нади выпал молочный зуб. Впрочем, судя по широкой улыбке малышки, её настроение отнюдь не является печальным, ведь предвкушение появления “зубной феи” с подарком вселило в дочь Татьяны Навки немалый оптимизм. “Надеюсь, я всем подняла настроение! “Мама, мама, не забирай меня сегодня, потому что зубная фея придет, а меня не будет и подарок она не положит!” (с) Надя. Это же просто невозможно! Теперь ждем зубную фею в гости”, – такой сентиментальной тирадой сопроводила снимко хозяйка аккаунта.

Впрочем, стоит отметить, что далеко не у всех посетителей микроблога радостный вид дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова вызвал дружелюбное умиление. Некоторые фолловеры предпочли вволю поиронизировать над публикацией: так, одна подписчица с сарказмом назвала долгожданную зубную фею “агентом вражеской страны”, а другая –

порекомендовала фигуристке одевать дочь более “женственно”, для возможности однозначной идентификации пола ребенка. И все же абсолютному большинству поклонников пост показался очень трогательным – эти подписчики восхитились оптимизмом маленькой Нади и пожелали ей приятного подарка от волшебницы. За треть суток публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.