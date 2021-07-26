 

Татьяна Навка растрогала поклонников снимком беззубой дочери: “Это просто невозможно!”

26.07.2021, 8:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фотоснимок младшей дочери Нади, недавно недосчитавшейся одного зуба. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
На фото 6-летняя наследница олимпийской чемпионки, одетая в короткую белую майку, смотрит в объектив фотокамеры, при этом во рту у неё зияет характерное для её возраста отверстие – у Нади выпал молочный зуб. Впрочем, судя по широкой улыбке малышки, её настроение отнюдь не является печальным, ведь предвкушение появления “зубной феи” с подарком вселило в дочь Татьяны Навки немалый оптимизм. “Надеюсь, я всем подняла настроение! “Мама, мама, не забирай меня сегодня, потому что зубная фея придет, а меня не будет и подарок она не положит!” (с) Надя. Это же просто невозможно! Теперь ждем зубную фею в гости”, – такой сентиментальной тирадой сопроводила снимко хозяйка аккаунта.

Впрочем, стоит отметить, что далеко не у всех посетителей микроблога радостный вид дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова вызвал дружелюбное умиление. Некоторые фолловеры предпочли вволю поиронизировать над публикацией: так, одна подписчица с сарказмом назвала долгожданную зубную фею “агентом вражеской страны”, а другая –
порекомендовала фигуристке одевать дочь более “женственно”, для возможности однозначной идентификации пола ребенка. И все же абсолютному большинству поклонников пост показался очень трогательным – эти подписчики восхитились оптимизмом маленькой Нади и пожелали ей приятного подарка от волшебницы. За треть суток публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Сергей Жигунов заявил, что у них украли свадебные снимки

24.07 / «Не мог позволить себе купить этот дом»: суд оправдал начальника ГИБДД Ставрополья

13.08 / Совсем не Мэри Поппинс: Меган Маркл и принц Гаррри уволили няню своего сына Арчи на второй день

12.05 / Над Черным морем перехватил три французских самолета

06.06 / Эскизы, шедевры, коллекции

21.04 / Взлом без кражи: женщина проникла в дом принца Эндрю и назвала себя его невестой

19.06 / Нью-Йорк вернулся

11.03 / Ольга Бузова рассказала о верности всем своим мужчинам

17.01 / Личное: “Как вы писали…”

02.09 / Диетолог назвала продукты, укрепляющие потенцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика