Найдено место на Земле с полным отсутствием жизни

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26.07.2021, 8:22, Разное
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Ученые обнаружили на Земле место с полным отсутствием признаков какой-либо жизни. Почва, свободная даже от самых простейших микробов, найдена в Антарктиде.
Наука давно доказала, что простейшие микроорганизмы способны выживать в самых экстремальных условиях. Поэтому те или иные микробы и бактерии можно обнаружить в любой точке планеты. Однако, как оказалось, есть на Земле и место, настолько суровое, что в нем нет никаких признаков жизни. Такую зону американские исследователи нашли в Антарктиде, самом холодном регионе Земли.

Безжизненная земля находится в районе сухой пустыни, расположенной неподалеку от ледника Шеклтона на Южном полюсе. Исследовав весь выявленный участок, команде доктора биологии Ноема Фирера не удалось обнаружить на нем ни одного микроорганизма. При этом на любой поверхности на Земле живут те или иные бактерии и микробы, но ни одна из двух сотен проб их не зафиксировала. Причиной тому стала огромная глубина вечной мерзлоты, не позволившая сохраниться здесь ни малейшим признакам жизни.

Открытие позволяет больше понять ситуацию с жизнью на других планетах, где условия климата существенно экстремальнее, чем в любой земной пустыне или на полюсах. Сохранить кусочек территории без любого рода микробов в Антарктиде помогли такие факторы, как крайне низкие температуры, сухость воздуха и его соленость. По словам исследовательской группы, открытие демонстрирует предел активности, в который микробы не могут войти при условиях, препятствующих выживаемости. Эксперты сравнили условия ледника Шеклтона с поверхностью Марса, однако на Красной планете почвы все же имеют значительно более древний возраст.

Источник: rusargument.ru



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