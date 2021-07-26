Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил

Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.

«Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», – приводит слова Мишустина ТАСС.

«Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика [предприятия], которые работают здесь, инвестируют сюда», – сказал Мишустин.

Премьер-министр пояснил, что речь идет об основных видах деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, производства подакцизных товаров.

«По приезду [в Москву] мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я тогда доложу об этих предложениях президенту РФ [Владимиру Путину]», – сказал Мишустин, анонсировав возможные льготы. «И будет принято соответствующее решение. Думаю, оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», – добавил премьер.

«Мы буквально на днях обсуждали с президентом РФ как раз тот набор мер, который можно принести сюда, на Курилы, для того чтобы инвестиционная, экономическая деятельность была как можно более эффективной. И этот набор мер беспрецедентный», – сказал Мишустин.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.