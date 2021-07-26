ВКС РФ пообещали два новых самолета «Судного дня»

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных командных пункта, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», – приводит слова источника РИА «Новости».

По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3С», сказал он.

Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тыс. километров.

Эти самолеты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.

Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

В начале июля в правительстве Воронежской области сообщали, что постройку опытного образца самолета Ил-96-400М планируется завершить в 2021 году.