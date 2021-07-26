Пекин предупредил Вашингтон об опасности политики США в отношении КНР

Пекин призывает Вашингтон исправить «крайне опасную» политику в отношении КНР, не рассматривать Китай в качестве условного противника, сообщил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн во время встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Коренная причина, по которой китайско-американские отношения зашли в тупик, – в том, что некоторые в США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника… Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие Китая, и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими, и их гегемония может продолжаться. США приплетают Китай по всякому поводу, как будто, не будь Китая, они вообще не способны о чем-то говорить. Мы призываем США изменить подобную крайне ошибочную и крайне опасную политику в отношении Китая», – приводит РИА «Новости» слова Се Фэна, опубликованные в заявлении МИД КНР.

По словам китайского дипломата, некоторые американские эксперты четко высказались, что США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника, сравнивая с Японией во времена Второй мировой войны, и с Советским Союзом во время холодной войны, и посредством демонизации Китая хотят отвлечь внимание населения от недовольства внутренней политикой, состояние экономики и социальных проблем, «свалить глубокие структурные противоречия на Китай».

Китайский дипломат также заявил, что «трихотомия США о конкуренции, сотрудничестве и противостоянии» – трюк для отвода глаз для оказания давления и сдерживания Китая. «Когда приходится просить Китай о помощи, то нужно сотрудничать, в сферах, в которых они обладают преимуществом, США разрывают связи, блокируют санкциями. Ради сдерживания Китая не останавливаются перед конфликтами и противостоянием. Лишь хотят решить проблемы США, лишь думают о результате, который нужен американской стороне, хотя получить выгоду в одностороннем порядке. Где такое видано в современном мире?» – сообщил Се Фэн.

При этом он подчеркнул, что китайская сторона готова искать почву для сотрудничества при сохранении расхождений, а американская сторона должна коренным образом изменить свой курс, двигаться навстречу китайской стороне, выбрать путь взаимного уважения, справедливой конкуренции и мирного сосуществования.

Накануне американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море.

В субботу в администрации США заявили о нежелании конфликта с Китаем. Между тем днем ранее глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США.

Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона.

В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США.

В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.

В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.