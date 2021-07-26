 

“Жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram”. Мишина подвела итоги расставания с Эллертом

26.07.2021, 7:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цитату 32-летняя артистка разместила после недавнего расставания со своим возлюбленным Александром Эллертом, победителем первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ и автором текстов студии “Квартал 95”.

“Отношения должны строиться по принципу: жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram”,– привела цитату Мишина и добавила от себя: “Ха, да-да”.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Мишина также поздно вечером 25 июля опубликовала свой портрет крупным планом и рассказала, как переживает сложные времена в жизни.

“Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть, и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви”, – написала актриса.

View this post on Instagram

A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”. При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте.

Недавно Мишина и Эллерт отдыхали в оккупированном Крыму, но отдельно друг от друга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / “Один из самых современных полигонов Европы”. В Херсонской области заработал крупнейший полигон ВСУ

19.01 / Американцы поделились с россиянами едой на МКС

02.06 / Байден объяснил свои цели встречи с Путиным

01.04 / Der Standard – «море стало полем» — из-за водной блокады Крым предъявит иск на «запредельную» сумму к Киеву

18.02 / В Ивано-Франковской области усилят карантинные ограничения

03.02 / Режим ЧП в Латвии из-за пандемии продлили до 6 апреля

22.06 / N-TV – Болcонару может повторить судьбу Трампа

18.05 / В Украине 14% заведений питания закрылись после весеннего локдауна – Opendatabot

03.04 / Седан Jaguar XE ушел с российского рынка

01.07 / Тимошенко рассмешила нардепов заявлением о себе и олигархах. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика