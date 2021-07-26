 

Эксперт рассказал о законных способах увеличения пенсии

26.07.2021, 7:20, Разное
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По словам эксперта НПФ “Будущее” Евгения Биезбардиса, существует несколько способов увеличить размер своих выплат, однако у всех видов пенсии есть свои причины для пересмотра размера пенсии.

Специалист отметил, что в некоторых случаях для повышения суммы выплат пенсионеру нужно лишь направить соответствующие документы в ПФР или МФЦ. Чтобы не упустить момент, пенсионерам необходимо периодически проводить проверку свои прав, а также следить за новыми законами.

Кроме того
Биезбардис напомнил, что, когда речь идет страховых пенсиях и об обязательном пенсионном страховании, сумма выплат напрямую зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от размера пенсионных коэффициентов. Для увеличения страхового стажа придется продолжить работать даже после выхода на пенсию, чтобы получать официальный доход, при этом получая и пенсионные выплаты.

Кроме того, предоставив
в ПФР документы о ранее неучтенном сроке работы, можно также нарастить страховой стаж. Таким документом может стать трудовая книжка, а также договоры и тому подобные бумаги. Если таковых нет, то фонду можно предоставить свидетельства коллег.

Самозанятые тоже могут рассчитывать на увеличение пенсии
законным способом. Для этого им нужно добровольно уплатить необходимые взносы в ПФР. Эксперт также выразил сожаление касательно прекращения индексации выплат тем пенсионерам, которые продолжают работать. При этом Биезбардис напомнил, что эти выплаты с 1 августа ежегодно увеличиваются. Это происходит из-за получения такими пенсионерами дополнительных коэффициентов.



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