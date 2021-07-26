Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки, курс евро поднялся на 19,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 73,8 рубля. Курс евро поднялся на 19,75 копейки, до 86,9975 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль отреагировал снижением на решение ЦБ по ключевой ставке.