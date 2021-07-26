 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

26.07.2021, 7:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки, курс евро поднялся на 19,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 73,8 рубля. Курс евро поднялся на 19,75 копейки, до 86,9975 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль отреагировал снижением на решение ЦБ по ключевой ставке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / “Семьи, особенно глубоко соприкоснувшиеся с трагедией Холокоста, осознанно концентрируют внимание на светлых вещах”. Творчество украинских Праведников народов мира

05.09 / В Индии зафиксирован мировой рекорд по приросту новых пациентов с COVID-19 за сутки

06.08 / Познер рассказал о сложившемся на Западе образе России

22.08 / Демократы собрали 70 млн долларов во время съезда

07.12 / Пенсионера в Москве обманули с помощью купюр «банка приколов»

01.09 / Английских депутатов обяжут проходить тренинг по борьбе с бессознательным расизмом

31.10 / Конституционный Суд Украины разрушил антикоррупционную инфраструктуру – Кулеба

03.09 / СБУ сообщила о многомиллионных хищениях при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях

14.06 / Роспотребнадзор напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство

21.04 / Полицейский застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку в Коламбусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика