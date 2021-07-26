Япония решила заявить РФ протест из-за поездки Мишустина на Итуруп

Япония в ближайшее время заявит протест РФ в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра РФ на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южно-курильских острова) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время РФ будет заявлен протест», – передает слова Като РИА «Новости».

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области. В беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе Мишустин сообщил, что власти РФ обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.