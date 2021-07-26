Мнение: О жестоком добивании Навального в колонии



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А ведь Алексей navalny Навальный предчувствовал, что так и будет. Сам записал в Инстаграме, мол, так и так, меня убьёт женщина. «В детективах пишут, что женщины очень изобретательны в плане убийств, так что она найдёт способ меня достать», – добавил он для пущей убедительности.

Что ж, всё и пошло по-написанному.

Российская #власть действительно аккуратно добивает Алексея Навального. Методично, планомерно и, пожалуй, жестоко. По крайней мере – жёстко.

«Добивает» в метафорическом плане, естественно. Прежде всего, как политика.

От Алексея Навального осторожно и под разными предлогами дистанцировались прежние соратники. Организационная опора его деятельности – ФБК, штабы и прочие структуры – самоликвидировались. Их активные участники подались в бега. И даже сочувствующие столкнулись с давлением Системы. Попытавшийся балансировать между двух стульев Илья Яшин покинул пост главы муниципалитета. Пламенная «Жанна д’Арк» – Любовь Соболь – лишена политических перспектив.

А сам Алексей Навальный стремительно теряет главный политический #капитал – доверие людей.

Социологические опросы показывают обескураживающие для политика результаты.

По результатам опроса лояльного к оппозиционеру иноагента Левады, в июне 2021 только 14% одобряли деятельность Алексея Навального – полугодом ранее, в январе 2021, таких было 19%, а в сентябре 2020 были зафиксированы рекордные 20%.

В разбивке по возрастным группам ситуация ожидаемая: самый высокий уровень поддержки среди молодёжи (24%), с возрастом он стремительно снижается доходя до 6% в когорте 55+. Но молодёжь на выборы не ходит, а пенсионеры – очень даже.

И ведь это – лишь начало первого года в колонии. Что же будет хотя бы к половине срока, когда появится возможность выйти по УДО?

Вообще, остались ли у Алексея Навального хотя бы какие-то политические перспективы?

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