Количество случаев шизофрении, связанных с зависимостью от каннабиса, увеличивается



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Известно, что у людей, которые употребляют каннабис, повышен риск шизофрении и сопутствующих психозов. Этот риск увеличивается при частом курении марихуаны и при употреблении более крепких вариантов продукта. Существует гипотеза, что каннабис может быть причиной развития шизофрении как минимум для некоторых людей. Вокруг нее ведутся научные дебаты.

Противники гипотезы говорят об отсутствии научных данных о том, что на фоне усиления крепости и учащения употребления марихуаны увеличивается заболеваемость шизофренией.

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Получить точные сведения о распространенности этой болезни было сложно в связи с тем, что диагностирование шизофрении в целом сопряжено с рядом трудностей, в то время как сама она часто сочетается с другими расстройствами психики. В научных статьях и учебниках заболеваемость ей часто называют стабильной. Однако недавнее исследование показало, что заболеваемость шизофренией в Дании в промежутке между 2000 и 2012 годами увеличилась.

В новом исследовании датские ученые проверили, существует ли связь между заболеваемостью шизофренией и меняющимися тенденциями в употреблении каннабиса. Они воспользовались данными регистра системы здравоохранения Дании, которые включали информацию обо всех жителях страны, которые были старше 16 лет в промежутке между 1972 и 2016 годами.

Исследование показало, что доля случаев шизофрении, связанных с расстройством вследствие употребления каннабиса, увеличилась с 2% в 1995 году до 4% в 2000 году и 6-8% в 2010 году.

Кастрен Хйотхой (Carsten Hjorthøj) из Копенгагенского университета, соавтор исследования, с сожалением отметил, что все больше людей считает употребление каннабиса безопасным. По его мнению, необходимо использовать научные данные, чтобы подчеркнуть, что это не так.

Хйотхой уверен, что подобные результаты могут показать исследования и в других странах, потому что увеличение крепости каннабиса и распространенности его употребления – общая тенденция.

В редакционной статье в JAMA Psychiatry профессор Тайлер Вандервиле (Tyler J. VanderWeele) из Гарвардского университета написал, что результаты исследования, скорее всего, не показывают всего масштаба проблемы, потому что расстройство, связанное с употреблением каннабиса, часто остается недиагностированным.

«Расстройство, связанное с употреблением каннабиса, отвечает не за большую часть случаев шизофрении, но за заметное увеличение заболеваемости. Это нужно учитывать в дискуссии о легализации и регулировании использования каннабиса», – считает Вандервиле.