 

Количество случаев шизофрении, связанных с зависимостью от каннабиса, увеличивается

26.07.2021, 6:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Известно, что у людей, которые употребляют каннабис, повышен риск шизофрении и сопутствующих психозов. Этот риск увеличивается при частом курении марихуаны и при употреблении более крепких вариантов продукта. Существует гипотеза, что каннабис может быть причиной развития шизофрении как минимум для некоторых людей. Вокруг нее ведутся научные дебаты.

Противники гипотезы говорят об отсутствии научных данных о том, что на фоне усиления крепости и учащения употребления марихуаны увеличивается заболеваемость шизофренией.

Как марихауна влияет на память

Часто можно слышать, что курение каннабиса делает человека рассеянным и забывчивым. Давайте разберемся, что действительно известно об этом. Вернется ли память человеку, который курит ее только по государственным праздникам?

Читать статью

Получить точные сведения о распространенности этой болезни было сложно в связи с тем, что диагностирование шизофрении в целом сопряжено с рядом трудностей, в то время как сама она часто сочетается с другими расстройствами психики. В научных статьях и учебниках заболеваемость ей часто называют стабильной. Однако недавнее исследование показало, что заболеваемость шизофренией в Дании в промежутке между 2000 и 2012 годами увеличилась.

В новом исследовании датские ученые проверили, существует ли связь между заболеваемостью шизофренией и меняющимися тенденциями в употреблении каннабиса. Они воспользовались данными регистра системы здравоохранения Дании, которые включали информацию обо всех жителях страны, которые были старше 16 лет в промежутке между 1972 и 2016 годами.

Исследование показало, что доля случаев шизофрении, связанных с расстройством вследствие употребления каннабиса, увеличилась с 2% в 1995 году до 4% в 2000 году и 6-8% в 2010 году.

Кастрен Хйотхой (Carsten Hjorthøj) из Копенгагенского университета, соавтор исследования, с сожалением отметил, что все больше людей считает употребление каннабиса безопасным. По его мнению, необходимо использовать научные данные, чтобы подчеркнуть, что это не так.

Хйотхой уверен, что подобные результаты могут показать исследования и в других странах, потому что увеличение крепости каннабиса и распространенности его употребления – общая тенденция.

В редакционной статье в JAMA Psychiatry профессор Тайлер Вандервиле (Tyler J. VanderWeele) из Гарвардского университета написал, что результаты исследования, скорее всего, не показывают всего масштаба проблемы, потому что расстройство, связанное с употреблением каннабиса, часто остается недиагностированным.

«Расстройство, связанное с употреблением каннабиса, отвечает не за большую часть случаев шизофрении, но за заметное увеличение заболеваемости. Это нужно учитывать в дискуссии о легализации и регулировании использования каннабиса», – считает Вандервиле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой

21.10 / Появилось качественное изображение эксклюзивного для России смартфона Honor 10X Lite

16.07 / “Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

14.11 / Мнение: С кем из героев Доты 2 вы себя ассоциируете?

28.01 / Ученые узнали, через какое время после смерти человек действительно мертв

26.06 / Окрашивание волос в стиле nude – бьюти-тренд лета: что за оттенок и как сделать

29.06 / Омолаживающая процедура для лица: делаем простые упражнения по методике Чизу Саеки

05.04 / От восточной линии Алены Ахмадуллиной до круиза от Ульяны Сергеенко: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

29.01 / Мнение: Ситуация отмены целей

05.02 / Кирилл Серебренников: «Жить свою жизнь дальше»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика