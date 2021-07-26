 

Украинки Костюк и Калинина поднялись на самые высокие в карьере места в рейтинге WTA

26.07.2021, 6:36, Новости дня
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Не изменился также рейтинг Даяны Ястремской, неудачно стартовавшей на Олимпиаде 2020 года в Токио, – она 46-я.

Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина обновили свои личные рекорды: первая стала 62-й ракеткой мира (плюс три позиции), вторая – 79-й (плюс одна позиция).

В топ-200 рейтинга также входят такие украинки:

Катерина Козлова – 130 (плюс 11);
Катарина Завацкая – 144 (без изменений);
Леся Цуренко – 181 (минус два).

В топ-20 мирового рейтинга изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии, второй – Наоми Осака из Японии, третьей – Арина Соболенко из Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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