Украинки Костюк и Калинина поднялись на самые высокие в карьере места в рейтинге WTA
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Не изменился также рейтинг Даяны Ястремской, неудачно стартовавшей на Олимпиаде 2020 года в Токио, – она 46-я.
Украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина обновили свои личные рекорды: первая стала 62-й ракеткой мира (плюс три позиции), вторая – 79-й (плюс одна позиция).
В топ-200 рейтинга также входят такие украинки:
Катерина Козлова – 130 (плюс 11);
Катарина Завацкая – 144 (без изменений);
Леся Цуренко – 181 (минус два).
В топ-20 мирового рейтинга изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии, второй – Наоми Осака из Японии, третьей – Арина Соболенко из Беларуси.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет