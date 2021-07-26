Японские ученые презентовали методику перемещения предметов посредством звуковых волн

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать метод, позволяющий перемещать предметы посредством воздействия на них звуковых волн. Инновационная методика стала неким аналогом используемой уже несколько лет “лазерной ловушки”.

Как объяснили ученые, представляющие Токийский университет (Япония), принцип действия нового способа имеет определенную схожесть с методом перемещения предметов оптическими волнами, однако преимуществом свежей разработки является возможность его адаптации к более широкому диапазону материалов и частиц. Разработка является продуктом реализации нового подхода к перемещению объектов, имеющих миллиметровые размеры, с отражающей поверхности путем использования полусферического массива датчиков. По словам специалистов, такой метод управления массивами не требует сложной адресации отдельных компонентов. Взамен массив разбивается на ряд управляемых блоков с дальнейшим воздействием на него инверсивным фильтром, находящим сочетание оптимальной фазы и амплитуды для воздействия на них. Таким образом и создается единая “ловушка” на расстоянии от самих преобразователей.

Впрочем, разработчики признали, что универсальный метод все еще нуждается в доработке. В частности, экспертам пока сложно осуществлять управление большими массивами ультразвуковых преобразователей в реальном времени и генерировать сеть звуковых полей для перемещения предметов, которые располагаются достаточно далеко от самих преобразователей. Материалы исследования опубликованы iopscience.iop.org.

Источник: hightech.fm