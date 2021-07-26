 

“Прошу, удушите это на корню”: Лукашенко обратился к руководству МВД

26.07.2021, 6:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусский лидер на совещании с силовиками отметил, что руководство страны уже сделало
со своей стороны для успешной жатвы все, о чем его просили. В том числе хозяйствам были выделены деньги на топливо и сельхозтехнику.

При этом Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что накануне уборочной кампании в стране неисправен самый почти каждый десятый зерноуборочный комбайн. Поэтому он поручил МВД и Комитету госконтроля выехать в хозяйства для ревизирования техники, которая “стоит под забором”. По словам главы государства, по итогам проверки каждому губернатору будет дана оценка. В случае обнаружения каких-либо нарушений или случаев воровства, регион может больше не ждать “никаких денег в будущем”. Александр Лукашенко отметил, что в последнее время контролирующие органы все чаще сталкиваются со случаями хищения запчастей техники, топлива и тд, однако у него не доходили руки до этого вопроса. Сейчас же “эти несуны” совсем обнаглели, поэтому президент призвал силовиков удушить эту проблему на корню.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание подчиненных на нехватку механизаторов в Белоруссии. По его данным, на сегодняшний день стране не хватает около 1,5 тыс. комбайнеров. По словам президента, в период большой жатвы помочь селам должны промышленные предприятия. При чем не только техникой, но и людскими ресурсами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Всегда актуальный деним и удобный трикотаж: какие шорты носить этим летом, чтобы быть в тренде

17.10 / Мнение: О самом зачётном фото недели

10.11 / Мнение: Ступени падения

05.02 / Куда делся Ефремов?! – Личное мнение

29.01 / “Пока не забанили”: Катерина Шпица в черном мини взволновала поклонников зажигательным танцем

17.05 / 20 любопытных снимков как иллюстрация того, что все познается в сравнении

26.12 / В Сети появился редкий кадр со съемок новогодней серии «Сватов»

02.07 / Мнение: Баграм

14.11 / Трупы солдат, разбитые автомашины и сгоревшая военная техника на обочинах карабахских дорог

28.06 / Звезда “Безумцев” Джон Хэмм встречается с бывшей коллегой на 17 лет младше него

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика