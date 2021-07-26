 

Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Кельбаджарском районе

26.07.2021, 6:20, Новости дня
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Минобороны Азербайджана сообщило о произошедшем в ночь на понедельник интенсивном обстреле позиций ВС республики с территории Армении на границе двух стран.

«Начиная с 03.00 (02.00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, «принимают адекватные ответные меры».

В минувшую пятницу трое армянских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области Армении. Кроме того, по сообщениям Еревана, 14 июля военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. 10 июля Азербайджан заявил об обстреле позиций своих военных на границе с Арменией.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский). За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, и Шуша.

7 июля в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна. В ходе встречи Пашинян пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.



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