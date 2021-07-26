 

Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп

26.07.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.

Программа Мишустина начинается с посещения особой части региона – Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Здесь он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где также пообщается с работниками предприятия, передает ТАСС.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Арестован напавший на полицейских во Владивостоке мужчина

12.01 / Эксперт: Конкурс политологов открывает в предвыборный год молодым специалистам новые перспективы

21.01 / Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев

16.11 / Добровинский отреагировал на смену адвоката Ефремова

11.11 / Премьер-министр Армении объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе

06.07 / Великобритания начинает вводить санкции против нарушителей прав человека

22.07 / Поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновлены

15.11 / Украина сохранила двухпалатную поддержку США – Зеленский

28.12 / Экономика: Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

15.12 / Зеленский пообещал, что Украина откажется от угля ради спасения климата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика