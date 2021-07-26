Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Итуруп

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь прибыл на остров Итуруп в Сахалинской области.

Программа Мишустина начинается с посещения особой части региона – Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Здесь он побывает в поликлинике Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где также пообщается с работниками предприятия, передает ТАСС.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.